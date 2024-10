Calciomercato: la Reggina sta pensando al colpo dell’ultima ora

La Reggina è entrata quasi a gamba tesa nel contesto di un calciomercato che solo fino a qualche mese addietro avrebbe dovuto vederla timida protagonista. Solo qualche inserimento in alcuni reparti e nulla più. Adesso non si può certamente parlare di rivoluzione, ma gli aggiustamenti arriveranno ovunque tra difesa, centrocampo, corsie e esterne. E per quello che riguarda l’attacco?

Si tenterà il colpo finale

Con l’ennesimo tentativo di recupero su Menez, ci proverà anche Stellone dopo iquelli andati a vuoto di Toscano prima, poi Baroni, Aglietti ed ancora Toscano e la speranza che almeno per questa parte finale di stagione si possa avere totalmente a disposizione un calciatore che per qualità non ha eguali in categoria. Ma questo potrebbe non bastare, perchè sottotraccia la Reggina è alla ricerca di una seconda punta ma in attesa rispetto a quello che si riuscirà a fare soprattutto nelle operazioni in uscita (Tumminello), tenterà l’affondo sul finale di questo calciomercato. Rodriguez è una ipotesi già scartata. Oggi, Menez a parte, in organico ci sono attaccanti tutti con le stesse caratteristiche con Galabinov più avanti nelle gerarchie, poi Montalto mentre resta da capire quello che è il pensiero di Stellone su Denis, scarsamente preso in considerazione da Aglietti e per motivi diversi mai utilizzato nelle tre partite sotto la gestione Toscano.