Calciomercato Reggina: contatti con diversi attaccanti, due del girone I

La Reggina ha iniziato a muoversi sul mercato, con la consapevolezza che servono cambi profondi in una rosa che non ha mai trovato incisività ed equilibrio. L’obiettivo è intervenire su più reparti, liberando chi finora ha inciso poco e inserendo profili utili a risollevare una classifica preoccupante.

Il primo movimento in entrata è già stato ufficializzato: Gianmarco Summa, portiere classe 2006, cresciuto nelle giovanili amaranto. Il suo arrivo apre a una possibile uscita di almeno uno degli altri tre portieri, anche loro del 2006. Una scelta che conferma la volontà di ridefinire il reparto, dove la concorrenza è diventata eccessiva, ma anche la difficoltà a reperire un estremo difensore più giovane.

Leggi anche

Le operazioni più urgenti e obbligatorie, però, sono due: un attaccante che possa sostituire Montalto, dopo la risoluzione del contratto e un difensore che prenda il posto di Blondett, ancora al centro di una vicenda non chiarita. Sul fronte offensivo i contatti non sono mancati: la società ha sondato diversi profili di categoria e messo gli occhi anche su giocatori di Serie C.

Tra le indiscrezioni emergono i nomi di Samake, capocannoniere del girone I con la Nuova Igea e già allenato da Torrisi a Trapani, e di Falou, autore del gol che ha punito la retroguardia amaranto nella gara contro l’Acireale. Trattative molto complicate da chiudere adesso: né la Nuova Igea tantomeno l’Acireale hanno intenzione di privarsi dei propri bomber in questo momento. Probabile se ne riparli a dicembre.

Leggi anche

Ma la Reggina ha bisogno di molto altro. In uscita ci sono Zenuni e, con ogni probabilità, anche Correnti. E serve mettere mano anche al parco Under, oggi uno dei nodi più complessi dell’intero assetto tecnico. Il mercato apre ufficialmente a dicembre, ma ci si muove da adesso, sperando che qualcuno riesca a liberarsi prima di quella data. Le necessità sono evidenti, la classifica preme, il tempo stringe. Questa Reggina deve cambiare. E deve farlo in fretta.