Reggina, Sant’Agata: primi segnali di rinascita per lo storico campo 1 – FOTO

Al centro sportivo Sant’Agata c’è continuo movimento. Dopo l’approvazione del progetto di riqualificazione da parte del Consiglio Metropolitano, si attende il bando ufficiale, ma nel frattempo i lavori dentro la struttura vanno avanti.

La novità più importante riguarda il campo 1, uno dei simboli della Reggina degli anni d’oro. Quel terreno, per anni abbandonato, sta tornando a nuova vita. La stessa ditta che ha rimesso a posto il manto del Granillo è intervenuta anche qui: ripulitura completa, disserbante e semina già effettuata. Se anche il meteo sarà favorevole, nelle prossime settimane dovrebbero comparire i primi fili d’erba.

Intanto la squadra continua ad allenarsi sul campo 2. Un terreno che regge, ma che avrebbe bisogno di tirare il fiato. L’utilizzo costante sta mettendo a dura prova il manto, già al limite. Il recupero del campo 1 diventa quindi fondamentale non solo per la storia del Sant’Agata, ma anche per la gestione quotidiana degli allenamenti.

Leggi anche

Un primo segnale di un impianto che si prepara ad essere nuovamente fiore all’occhiello per quello che riguarda i centri sportivi del meridione. Ora si aspettano i prossimi passaggi amministrativi (bando) per completare la rinascita.