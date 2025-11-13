Reggina: Blondett ha chiesto di andare via ma… Atteso un annuncio in entrata

Tra infortuni, addii annunciati e nuovi arrivi, Torrisi deve trovare un equilibrio e preparare una partita complicata

La Reggina cerca risposte e non da adesso. Dopo settimane difficili e punti pesanti lasciati per strada, dalla squadra di Torrisi si attende una inversione di marcia. La vittoria non è più un’opzione: è una necessità anche se il calendario non aiuta, visto domenica al “Granillo” arriva una delle formazioni più in forma di questo avvio di stagione, l’Athletic Palermo.

Leggi anche

Il tecnico amaranto può almeno contare sul nuovo innesto Sartore, arrivato per dare freschezza e qualità sulla corsia offensiva. Un’arma in più in un momento in cui il gruppo ha bisogno di soluzioni e personalità. E’ attesa anche l’ufficializzazione di un nuovo portiere, il giovane Summa il quale in passato ha già vestito la maglia amaranto nelle giovanili. Incredibile ma vero, si tratta di un altro 2006.

A tutto questo si affiancano le assenze certe: Laaribi è fermo per squalifica e Blondett è ormai fuori dal progetto. Come confermato dal dt Bonanno in conferenza, il difensore ha chiesto di andare via. Nessuna comunicazione ufficiale è però arrivata dal club rispetto a una risoluzione consensuale, tanto che il giocatore continua ad allenarsi al Sant’Agata, seppur a parte.

Leggi anche

Staccato dal gruppo anche Ferraro. L’attaccante era stato indicato dal tecnico come possibile rientro proprio per la gara di domenica, ma gli ultimi allenamenti ancora non danno certezze. Anche lui prosegue a parte, in attesa delle valutazioni definitive dello staff medico. Una decisione che pesa, perché Ferraro è al momento l’unico over offensivo in rosa.

Tra infortuni, addii annunciati e nuovi arrivi, Torrisi deve trovare un equilibrio e preparare una partita complicata. L’Athletic Palermo è squadra organizzata, solida e con idee chiare. Servirà attenzione, ritmo e soprattutto carattere. La Reggina, oggi, non può permettersi alternative: servono punti, serve una scossa, serve tornare squadra.