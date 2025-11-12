Calciomercato Reggina, Alfredo Pedullà: ‘Accordo raggiunto per un portiere Under’. Un altro 2006

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, la Reggina ha chiuso la trattativa per l’arrivo di un nuovo portiere, sempre 2006: “Un nuovo portiere per la Reggina. Si tratta di Gianmarco Summa, classe 2006, che proprio in mattinata ha rescisso il contratto che lo legava alla Fidelis Andria. E c’è una motivazione chiara: Summa ha raggiunto un accordo con la Reggina e si tratta di un ritorno visto che aveva indossato la maglia amaranto già tre anni fa. Già nel pomeriggio Summa è atteso al centro Sant’Agata per firmare il contratto“.