Calciomercato Reggina-Bari: tutto fatto per lo scambio Bellomo-Lollo

La società pugliese vicinissima ad un altro ex amaranto. E' anche sfida tra le due società per un attaccante

Operazione conclusa nel pomeriggio di venerdi 22 luglio. La Reggina ed il Bari hanno trovato l’intesa per lo scambio di calciatori con Bellomo che torna a casa, mentre il centrocampista Lollo farà il percorso inverso. Lorenzo Lollo, classe 90, aveva impressionato con le maglie di Spezia e Carpi, risultando in quegli anni come uno dei giocatori più interessanti del panorama calcistico italiano. Qualità e rendimento smarriti inspiegabilmente con il trascorrere degli anni e che si spera possa ritrovare in maglia amaranto, sempre che mister Inzaghi ritenga possa essere utile alla causa.

Reggina e Bari su Gytkjaer

Reggina e Bari sono alla ricerca di un attaccante forte. Lavorano sullo stesso obiettivo che è il danese Gytkjaer di proprietà del Monza ed in uscita dalla società brianzola. I pugliesi si sono mossi prima e appaiono in vantaggio nei dialoghi già affrontati anche con il calciatore, la Reggina è stata costretta ad accelerare dopo l’infortunio subìto da Galabinov. Pista complicata per gli amaranto che comunque ci proveranno. Il Bari sta per concludere l’operazione Folorunsho. Questa volta il Napoli non ha ascoltato la volontà del giocatore (voleva ancora la Reggina) e lo girerà ai biancorossi.