Calciomercato: la Reggina non ha ancora mollato per Barranco ma si guarda intorno

Martedì sera sembrava che l’operazione Barranco fosse ormai conclusa, ma nei giorni successivi la trattativa tra la Reggina, l’attaccante e il Fasano ha subito un imprevisto rallentamento. Un accordo economico che sembrava soddisfare tutte le parti in causa, poi una serie di intoppi hanno bloccato momentaneamente il trasferimento del giocatore argentino.

Leggi anche

Le prime difficoltà sono emerse con le resistenze iniziali da parte della società pugliese, seguite poi da una serie di negoziazioni che hanno rallentato il processo. Nonostante ciò, la Reggina non sembra intenzionata a mollare la presa e ha rinviato il tutto alla prossima settimana, dopo che il Fasano giocherà una sfida, quella contro la Paganese, che potrebbe avere un impatto determinante sul futuro del club e le sue ambizioni in campionato.

Nel frattempo, la dirigenza amaranto non si ferma e continua a guardarsi intorno per eventuali altre opportunità di mercato. Oltre al profilo di Mbakogu, sempre seguito con interesse, nelle ultime ore è emerso l’interessamento anche per Castro, attaccante della Sancataldese che, sebbene non abbia una carriera con numerosi gol alle spalle, sta vivendo una stagione particolarmente positiva con 8 reti all’attivo. Sul giocatore c’è l’interesse anche di altre squadre.

Leggi anche

Ogni situazione entrerà nel vivo nei primi giorni della prossima settimana, saranno quelli i momenti decisivi per comprendere se Barranco arriverà a Reggio Calabria o se ci si orienterà su altre soluzioni. Intanto, per la partita contro il Sambiase, mister Torrisi conterà ancora su Ferraro e Pellicanò, con il primo che contro il Milazzo è stato giudicato come il migliore in campo.