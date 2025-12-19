Sambiase-Reggina: designato il direttore di gara. Fischietto esperto
Sarà un match duro e spigoloso. Serve un arbitro bravo e di personalità
19 Dicembre 2025 - 10:28 | Redazione
Delicata sfida di fine anno per la Reggina sull’ostico campo del Sambiase, contro una compagine in piena forma che domenica scorsa ha sfiorato il colpaccio in casa della Nissa. Gli amaranto, invece, hanno un solo obiettivo, continuare la striscia di successi.
Il match Sambiase-Reggina, valido per la diciassettesima giornata del girone I della serie D, in programma domenica allo stadio D’Ippolito, sarà diretto dal signor Marco Ferrara di Roma 2, coadiuvato dai signori Massimiliano Miccoli di Bari e Filippo Panebarca di Foggia. Il direttore di gara Marco Ferrara è al quarto anno con la CAN di serie D.