Calciomercato: Reggina tutto su Barranco, attenzione a Mbakogu, i meriti di Torrisi

La Reggina ha portato a casa la quarta vittoria consecutiva, un altro successo che regala fiducia a un gruppo che sta finalmente emergendo da un lungo periodo di crisi. Un periodo che sembrava senza via di uscita, ma che, giorno dopo giorno, si sta trasformando in un lontano ricordo grazie all’impegno e alla guida di mister Torrisi.

Il tecnico, protagonista di questa risalita, merita molti riconoscimenti. In primo luogo, per aver creduto nel progetto nonostante le difficoltà. Poi, per aver preso decisioni coraggiose, chiedendo l’allontanamento di alcuni calciatori ritenuti incompatibili con il suo progetto tecnico. E ancora, per aver ridato anima e condizione a una squadra che fino a poco tempo fa sembrava svuotata e senza voglia di lottare.

Un altro elemento fondamentale nella risalita della Reggina è il calciomercato. Ogni acquisto è stato scelto con cura da Torrisi, che ha puntato su giocatori con caratteristiche tecniche, tattiche e caratteriali perfettamente in linea con le sue esigenze. Sartore, Fofana, Panebianco sono solo alcuni dei rinforzi sui quali l’allenatore ha dato indicazioni precise. Il tecnico ha anche approvato l’arrivo di Bevilacqua, di Fanari e Verduci (qyesti ultimi due a breve saranno ufficializzati), ha convinto Di Grazia a rimanere e spronato Ferraro. Ha dimostrato di avere grande fiducia nei giovani, lanciati in campo con coraggio e convinzione.

Mister Torrisi non ha avuto paura a metterci la faccia e ha dichiarato senza esitazione che un attaccante arriverà. Fuori microfoni, ha svelato le caratteristiche del centravanti che desidera: il profilo corrisponde esattamente a quello di Bruno Barranco. Una trattativa che va avanti ormai da settimane e che, nonostante qualche ostacolo, potrebbe presto sbloccarsi. Barranco, dopo i dissidi estivi, ha espresso il desiderio di tornare a vestire la maglia amaranto, e la Reggina sembra desiderosa di accoglierlo nuovamente.

Nel frattempo, da Gela arrivano conferme sull’interesse della Reggina per Mbakogu, con il DS Lo Bianco che ha dichiarato che c’è stata un reale offerta al calciatore. Allo stesso tempo ha fatto sapere che Ferraro, interpellato dalla società siciliana, non è affatto intenzionato a lasciare la sua attuale squadra. Ora resta da cpaire se la società intende puntare su Barranco, su Mbakogu o se portare entrambi in squadra.