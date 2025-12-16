Calciomercato: la Reggina è su Mbakogu e la conferma arriva dal Ds del Gela

Se ne parla ormai da giorni e qualche indicazione era arrivata anche dal tecnico Torrisi sull’interesse concreto della Reggina nei confronti di un attaccante importante. Oggi è il Ds del Gela Lo Bianco, a venire allo scoperto attraverso le sue dichiarazioni a ilquotidianodigela: “Jerry (Mbakogu) è grato al Gela. L’ho voluto quando nessuno lo cercava e di questo ci è riconoscente ma non nascondo che l’offerta della Reggina esiste eccome e nel mercato tutto può succedere. Inoltre non nascondo l’interesse verso Luca Ferraro, ma il ragazzo vuole restare a Reggio, com’è giusto che sia”.