Calciomercato Reggina, Bergossi: ‘Pinto? Novità entro l’Epifania…”

Giornata dedicata ai procuratori quella di oggi a “Buongiorno Reggina”. Dopo Luca Urbani che cura gli interessi di Luca Guidetti, è toccato ad Alberto Bergossi, agente di Giovanni Pinto, esterno del Catania e nel mirino della società amaranto: “Nel girone della Reggina pensavo che diverse squadre fossero più titolate e più pronte per la promozione, anche se Reggio Calabria ritengo sia una piazza che merita quantomeno la serie B. Mimmo Toscano è uno abituato a vincere, insieme a questo la costruzione di una rosa omogenea, con 24 titolari, quindi tutti i giocatori dello stesso livello ed una società tornata agli splendori di un tempo. Insieme a tutto questo un pubblico splendido e strutture di altissimo livello. Vi dico la verità, se avessi avuto un euro da puntare lo avrei fatto sul Bari, ma questa Reggina sta davvero sorprendendo, ho visto lo scontro diretto dal vivo e la squadra di Toscano mi ha davvero impressionato.

C’è un interessamento per l’esterno Pinto mio assistito, ma credetemi, devo ancora capire cosa voglia fare il Catania. C’è questa possibilità, si sta cercando di portare a termine questa… cosa. Ritengo che questo tipo di trattative prima si fanno meglio è, secondo me i primi giorni della prossima settimana potranno essere decisivi. In questo momento non sono riuscito a comunicare con la società del Catania e spero di farlo nella giornata di oggi. Ritengo che dopo quei messaggi inviati ai calciatori…

Pinto è un giocatore che sa fare l’esterno a sinistra sia in una difesa a quattro che come quinto di centrocampo. Ha un grande passo ed un ottimo piede, la fame giusta che questo campionato richiede, è sempre molto concentrato, sbaglia poco, fisicamente messo bene e di grande mentalità. Piede educato, crossa molto bene, tanta gamba. Penso da qui all’Epifania ci possano essere delle novità, queste trattative, ripeto, prima si chiudono e meglio è”.

