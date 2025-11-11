Calciomercato Reggina: saranno tanti i movimenti in entrata e in uscita. Il dettaglio

La Reggina è al centro di un mercato invernale che si preannuncia particolarmente frenetico. Dopo l’addio di Montalto, ritenuto incompatibile con la struttura gestionale di società e squadra (dichiarazione del DT Bonanno), un altro acquisto della scorsa estate, Blondett, ha chiesto ufficialmente alla dirigenza di lasciare il club. Il difensore, che dopo un buon inizio è stato protagonista di una serie di prestazioni negative, ha espresso la volontà di trasferirsi altrove, e la sua cessione sembra ormai imminente.

Ma non finisce qui. Si parla anche di un possibile addio di Di Grazia, inseguito per un lungo periodo la scorsa estate, sebbene per ora sarebbero soltanto indiscrezioni.

In entrata, invece, il direttore tecnico della Reggina Bonanno, avrebbe individuato i profili per rinforzare la squadra, con un occhio particolare all’attacco. È stato ufficializzato l’arrivo di Sartore, esterno offensivo richiesto con forza dal mister Torrisi. Sartore dovrà portare qualità e imprevedibilità sulle fasce, cercando di dare spinta e incisività al reparto.

La Reggina, tuttavia, non si fermerà qui. Un attaccante è tra le priorità, con tre profili già individuati dalla dirigenza. Uno di questi è un giocatore che sta trovando poco spazio in Serie C, mentre gli altri due sono calciatori di categoria. La società dovrà affrontare un delicato processo di trattativa con le squadre proprietarie dei cartellini, sperando di ottenere il sì per un rinforzo che possa cambiare il volto dell’attacco amaranto.

Ma il mercato non si limita al reparto offensivo. Come confermato dal Direttore Tecnico, arriverà anche un portiere e, naturalmente, il sostituto di Blondett.

Ma c’è bisogno di altro. Il club, che naviga in una situazione di classifica delicata, ha bisogno urgentemente di rinforzi per tentare di risalire e allontanarsi dalle zone pericolose. Non è escluso che, oltre agli arrivi di portiere, attaccante e difensore, possa giungere anche un centrocampista “di gamba”, in grado di dare energia e solidità alla mediana e qualche Under.