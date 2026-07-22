Calciomercato Reggina: Under forti e Over vincenti. Pronti a chiudere per un centrocampista

Giovani di prospettiva e calciatori esperti e di qualità, che conoscono la strada per la promozione. È questa la politica scelta dalla Reggina per costruire la squadra della prossima stagione. Giuliano Alma dovrebbe avere già firmato con il club amaranto. L’esterno offensivo arriva con due campionati vinti alle spalle. Il prossimo dovrebbe essere Michele Guida, reduce dalla promozione in Serie C conquistata con il Savoia.

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Tra i profili scelti dal direttore sportivo Giancarlo Romairone c’è anche Riccardo Rotulo. Il fantasista non ha ottenuto la promozione nell’ultima stagione con la Nissa, ma è risultato uno dei migliori calciatori del campionato per rendimento. Resta vivo anche l’interesse per Alberto Acquadro, centrocampista che in carriera ha conquistato cinque promozioni e che potrebbe garantire esperienza e mentalità vincente. Da capire invece se esistono reali interessamenti per il resto del gruppo Scafatese.

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Il prossimo nome sul quale la Reggina sta cercando di chiudere è quello di Mady Abonckelet. Il centrocampista francese, classe 1998, è stato protagonista nell’ultima stagione con il Vado in Serie D, conclusa con la promozione e l’anno prima con il Campobasso.

Una strategia precisa: inserire Under affidabili e affiancarli a Over che hanno già dimostrato di sapere come si vince. Intanto, come già scritto in altra pagina del nostro giornale, oggi ha firmato il tecnico Marchionni.