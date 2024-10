Calciomercato Reggina: cessione vicina per Hachim Mastour

Poco spazio con Toscano, quasi nulla con Baroni. Mastour torna in C

La Reggina aveva creduto in lui e nelle sue potenzialità, tanto da portarlo in amaranto e sottoscrivere un contratto triennale. Delle sue qualità il primo ad essersene innamorato è stato il presidente Luca Gallo che, probabilmente, lo avrebbe voluto vedere più spesso in campo. Ma nè con Toscano, tantomeno con Baroni, Mastour ha trovato spazio in squadra, o meglio ne ha trovato pochissimo. Ed allora in questa sessione di calciomercato, potrebbe tornare in serie C, in prestito al Carpi, così come scrivono i colleghi di tuttoC.com.

“Hachim Mastour verso la Serie C. Il trequartista scuola Milan, attualmente in forza alla Reggina, è destinato a partire in prestito per trovare più spazio e nelle ultime ore si sarebbe accordato con il Carpi”.