Calciomercato Reggina: due pugliesi sul centrocampista Correnti

“Finalmente due centrocampisti che garantiscono affidabilità come alternative ai titolari“. Più o meno si diceva questo nel momento in cui la Reggina si è assicurata le prestazioni di Correnti e Zenuni, entrambi arrivati con il benestare di mister Trocini. Il percorso del primo è stato parecchio altalenante con pochissimo spazio concessogli dai due allenatori e comunque incidendo davvero poco. Sul secondo non c’è nulla da aggiungere rispetto al fatto che addirittura non sia mai stato convocato in queste prime dodici giornate, nè da Trocini, nè da Torrisi.

Leggi anche

E allora è facilmente immaginabile che per i due calciatori il futuro in amaranto abbia i giorni contati con Correnti che sembra quello oggi con maggiori richieste. Ha fatto benissimo in Puglia con la maglia del Nardò, potrebbe tornarci in quella regione con un’altra maglia. Su di lui c’è il forte interesse della Fidelis Andria e appena dietro il Martina.