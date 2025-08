Calciomercato Reggina: cercasi attaccante, spunta un nome nuovo

Nomi, al momento solo quelli e l’attesa cresce. I tifosi aspettano l’annuncio che comunichi quale sarà l’attaccante di spessore che dovrà trascinare a suon di reti la Reggina in serie C. In altra pagina del nostro giornale abbiamo scritto di una cerchia che si è ristretta con lo stesso DT Bonanno che aveva parlato di almeno quattro profili di livello sondati.

Montalto e Di Nardo continuano a essere fortemente attenzionati, ma secondo i colleghi de iltifosoreggino.it, tra gli obiettivi, ci sarebbe anche il greco Dardan Vuthaj: “La Reggina, da alcune settimane, è al lavoro per completare il proprio reparto offensivo con l’acquisto di una punta di spessore per la categoria. L’obiettivo numero uno sarebbe Dardan Vuthaj, attaccante centrale attualmente in forza al Chieti. Sarà necessario trattare con il club abruzzese, che al momento non sarebbe intenzionato a privarsi del proprio centravanti.

Vuthaj è ritornato in Serie D, dopo qualche stagione in Serie C, lo scorso dicembre collezionando con i neroverdi 15 presenze e 4 gol. Memorabile la stagione a Novara in Serie D nel 2021/22 con 41 presenze e 37 gol”.