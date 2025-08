Calciomercato Reggina: per l’attaccante si stringe il cerchio

La Reggina è pronta a rinforzare il suo attacco in vista della prossima stagione. Il club amaranto ha stretto il cerchio, mettendo adesso nel mirino due attaccanti di esperienza, con l’obiettivo di garantire la doppia cifra in fatto di reti, fondamentale per le ambizioni di promozione.

Adriano Montalto, attaccante esperto, è un nome caldo. Nonostante non sia più giovanissimo, il suo carisma e la sua capacità realizzativa sono caratteristiche riconosciute da tutti. La trattativa non è semplice, ma la disponibilità del calciatore a tornare a Reggio Calabria, dove ha già vestito la maglia amaranto, potrebbe agevolare il buon esito dell’affare, sempre che non arrivi una proposta dalla serie C (si parla di un interessamento della Casertana, squadra con la quale l’attaccante ha già giocato). Montalto, con il suo carattere forte, sarebbe perfetto per affrontare la dura competizione della Serie D e la Reggina è convinta che possa essere l’uomo giusto per fare la differenza in attacco.

Parallelamente, il club sta monitorando un altro profilo interessante: Antonio Di Nardo, attaccante del Campobasso. Dopo due stagioni ad alto livello, che lo hanno visto ottenere una promozione in Serie C e realizzare 11 gol nel campionato appena concluso, Di Nardo è rimasto svincolato. La sua esperienza e la sua capacità di segnare rappresentano un’ulteriore opzione, qualora la trattativa con Montalto non dovesse concretizzarsi.

Il cerchio si sta restringendo e la Reggina sta lavorando su questi due fronti per rinforzare il reparto offensivo, determinata a non farsi sfuggire l’occasione di portare a casa un centravanti in grado di fare la differenza in un campionato impegnativo come quello della Serie D.

L’obiettivo principale resta Montalto, ma il mercato può riservare sempre sorprese e colpi di scena. Per questo motivo, la dirigenza amaranto non si ferma e continua a monitorare la situazione con la massima attenzione, in attesa di sviluppi concreti.