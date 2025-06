Calciomercato: la Reggina su un centrocampista del Sora. ‘Ma c’è la fila…’

“C’è la fila per un 23enne centrocampista…“. Titola così un articolo del notiziariocalcio.com, in riferimento all’interesse di molte squadre nei confronti del centrocampista Gerardo Di Gilio (classe 2002), la scorsa stagione in forza al Sora e protagonista di un campionato di livello nel quale ha messo a segno 5 reti e fornito 6 assist. Sarebbero almeno quattro i club che hanno sondato la disponibilità del calciatore:

“Il ventitreenne Di Gilio è finito nel mirino di due “top club” della Serie D: la Reggina e il Treviso. Entrambe le squadre puntano a costruire organici di alto livello per obiettivi ambiziosi, e le qualità del centrocampista si sposerebbero bene con le loro strategie.

Leggi anche

Ma l’interesse per Di Gilio non si limita alla quarta serie. Anche due formazioni di Serie C, il Campobasso e il Siracusa, stanno monitorando attentamente la situazione. La possibilità di fare un salto di categoria potrebbe rappresentare una forte attrattiva per il giocatore”.