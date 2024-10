Calciomercato Reggina: entrate ed uscite in tre giorni. Le operazioni

Tre trattative per due ingressi, ma qualora non si dovessero chiudere, la società non ne farà un dramma

Il calciomercato sta per entrare nella sua fase più calda. C’è da dire che soprattutto in serie B le operazioni più significative sono state già portate a termine, la parte conclusiva verrà riservata per sistemare gli esuberi ed eventualmente cogliere qualche opportunità. Esattamente quello che vorrà fare la Reggina, impegnata con il suo Ds Taibi a completare le trattative avviate da tempo, in modo da consentire ad Inzaghi di poter lavorare con un organico più snello.

Leggi anche

Entrate ed uscite in tre giorni

Andiamo per ordine: sul fronte uscite, dopo aver sistemato Gavioli alla Pro Patria, le prossime mosse salvo imprevisti, dovrebbero riguardare altri due giovani. Provazza si appresta a passare alla Vis Pesaro, mentre Ejjaki si dovrebbe trasferire alla Fermana. Più complicate le operazioni per quei calciatori forti di un contratto con ingaggio rilevante. Situm sembrava prossimo al trasferimento, destinazione Catanzaro, società che aveva superato la concorrenza della Reggiana. Ma il calciatore pare intenzionato a tornare in Croazia per passare all’Osijek, vedremo nelle prossime ore. Montalto tentenna ancora, mentre la dirigenza amaranto e l’Avellino hanno già trovato l’accordo sul passaggio dell’attaccante in terra campana. Una ulteriore attesa potrebbe far saltare tutto. Rimane il problema Laribi, giocatore con poche richieste che tutti ricorderete lo scorso anno trasferitosi al Cittadella all’ultimo minuto disponibilie della finestra invernale. Se non dovesse trovare sistemazione si procederà alla rescissione. In entrata il concetto più volte ribadito da Taibi e Inzaghi rimane intatto. Arriva solo chi può migliorare il tasso qualitativo dell’organico senza rincorrere nessuno. Hernani per il centrocampo, Ferrarini e Bayeye come esterni destri. Tutte trattative non semplici, ma qualora non si dovessero chiudere, la società non ne farà un dramma.