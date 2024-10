Calciomercato Reggina: mercoledi tre operazioni in uscita

In settimana si discutono due rescissioni, mentre al momento non si smuovono dalla loro posizione Rossi e Garufo

Abbiamo già detto di un mercato in entrata che la Reggina sta conducendo con diversi calciatori già bloccati in attesa del via che dovrà arrivare dalla società amaranto solo per mettere nero su bianco.

Tripla cessione alla Vis Pesaro

L’attesa è dovuta alla necessità di sfoltire l’attuale organico, visto che tra dieci giorni circa ci si radunerà, prima della partenza per il ritiro e mister Aglietti dovrà essere messo nelle migliori condizioni possibili. E’ fissato per mercoledi il viaggio del Ds Taibi destinazione Pesaro per trovare un accordo definitivo riguardante il difensore Gasparetto ed insieme a lui Farroni e si spera anche Vasic. Tenta il triplo colpo il dirigente amaranto, con la speranza di portare a quattro, dopo Marchi, il numero di calciatori in uscita.

Le due rescissioni

Discorso a parte meritano le posizioni di Mastour e Faty. Dopo i primi tentennamenti, si è deciso di lavorare sulla rescissione dei loro contratti. L’eterna promessa aveva iniziato la sua avventura alla Reggina insieme a grandi propositi che però non hanno trovato riscontro sul campo. In scadenza nel 2022, dopo il prestito al Carpi, potrebbe essere definitivamete liberato. Più complicata la strada per Faty, contratto fino al 2023. Il centrocampista ha totalizzato meno di novanta minuti in tre spezzoni di gara ed è rimasto fuori praticamente per tutta la stagione causa infortunio. La Reggina non attenderà la valutazione del tecnico Aglietti, ma discuterà con il calciatore per la rescissione. Rossi e Garufo hanno detto che non intendono muoversi.