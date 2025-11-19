Calciomercato Reggina: tra i ‘soliti ritorni’ e il colpo che si prova a centrocampo

La Reggina si prepara a una vera e propria rivoluzione nel proprio organico, con l’intento di rinnovare la squadra per dare nuova linfa alla stagione. L’operazione di “sfoltimento” dell’organico è già in corso, con diversi giocatori destinati a lasciare la maglia amaranto. Tra quelli già partiti ci sono Montalto e Druetto, ma non saranno gli unici. Infatti, anche Correnti, Zenuni, Grillo e Blondett sembrano ormai destinati a fare le valigie. Tuttavia, per quest’ultimo, la questione è tutt’altro che semplice, dato che le trattative con il giocatore legate alla sua situazione contrattuale, sono più complicate rispetto a quanto si poteva immaginare.

Leggi anche

Nel frattempo, la società si muove in modo deciso sul mercato alla ricerca di rinforzi, con l’obiettivo di colmare i vuoti lasciati da chi partirà. Tra i nomi più caldi ci sono quelli di alcuni ex, che potrebbero ritornare in amaranto. In particolare, l’attenzione è rivolta su Paura, giovane difensore classe 2005 che ha già vestito la maglia della Reggina nelle giovanili, e Giuliodori, pronto a fare ritorno, ma con una situazione contrattuale da risolvere.

Oltre a loro, è quasi certo l’arrivo del difensore Desiato (2005), altro rinforzo per la linea difensiva. Sul fronte centrocampo, la Reggina sta puntando su Lamine Fofana, centrocampista d’esperienza che ha militato in diverse squadre di Serie C. Fofana, giocatore di gamba e atleticità, rappresenta una valida opzione per rinforzare il reparto.

In attesa di nuovi sviluppi, i tifosi amaranto sperano che queste mosse possano portare quella freschezza e competitività necessaria per risollevare le sorti della squadra. Il mercato invernale potrebbe dunque rappresentare un crocevia fondamentale per il futuro della Reggina.