Calciomercato: tra la Reggina e Folorunsho c’è… il Napoli

La Reggina sta provando ad aggredire il mercato. Dopo gli annunci di mister Stellone ed Aya, entro la fine di questa settimana il ds Taibi spera di poter consegnare qualche altro elemento al tecnico, in modo da poter poi iniziare quella che il nuovo allenatore ha chiamato in conferenza la “settimana tipo” con quelli che saranno i calciatori a disposizione fino alla fine della stagione. Anche perchè è fissato in lunedi sera il termine di chiusura di quest’altra sessione di calciomercato.

Trattativa serrata con il Napoli

Ciervo ed Orozco dovrebbero rappresentare i nuovi elementi per le corsie esterne, si attendono notizie su Pezzella, si proverà a recuperare Menez e Faty, mentre in difesa, sperando di poter completare qualche operazione in uscita, si dovrebbe aggiungere un giovane. Nel frattempo il Ds continua a discutere in maniera incessante con il Napoli per il passaggio di Folorunsho in amaranto. C’è il si del calciatore e l’accordo economico con lo stesso, non quello totale con la società partenopea su alcuni punti. La discussione è aperta e probabilmente non si chiuderà nell’immediato, ma la Reggina confida nella volontà del centrocampista.

Gavioli al Renate

“Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’A.C. Renate per il trasferimento a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, del calciatore Lorenzo Gavioli. A Lorenzo un grande in bocca al lupo per il prosieguo della stagione”.