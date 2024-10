Calciomercato Reggina: la foto di Folorunsho su Instagram è più di un indizio

Da giorni si parla insistentemente di un possibile ritorno in amaranto di Michael Folorunsho. La Reggina lo ha inseguito per una estate intera, il calciatore a più riprese aveva manifestato il desiderio di approdare in serie A, ma dichiarando che in cadetteria avrebbe indossato solo la maglia amaranto. Poi tutti sappiamo come è andata e quale sia stato il percorso che ha portato il forte centrocampista al Pordenone.

La foto è più di un indizio

In casa neroverde le cose per tutto il girone sono andate malissimo e nonostante il buon rendimento di Folorunsho seppur a fasi alterne, insieme ad altri calciatori sembra non rientrare più nei piani dei ramarri che, per la prossima finestra di calciomercato, appaiono intenzionati a rivoluzionare l’organico. Folorunsho in giornata ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram che lascia spazio alla fantasia dei tifosi amaranto e probabilmente la scelta non è casuale. Non resta che attendere.