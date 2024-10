Calciomercato Reggina: sorpasso di Galabinov su Di Carmine. Si può chiudere

Due nomi verso i quali in queste settimane si è ripetutamente parlato e scritto. Un giorno più vicino, l’altro più lontano l’attaccante del Verona Samuel Di Carmine che continua a prendere tempo. Tempo che la Reggina sembra non avere più, tanto da intensificare i dialoghi con l’entourage dell’attaccante bulgaro Galabinov, secondo quanto riferisce alfredopedulla.com addirittura adesso molto più vicino di Di Carmine:

Galabinov sorpassa Di Carmine

“La Reggina ha due prime scelte per l’attacco: Samuel Di Carmine e Andrej Galabinov. Sono considerati allo stesso livello, e non potrebbe essere diversamente per lo spessore dei diretti interessati, ma il club amaranto ha intenzione di chiudere in poche ore. E’ evidente che ne arriverà una solo, La Reggina ha offerto un contratto importante a Di Carmine che ha aperto ma non ha ancora dato il via libera, così è andata avanti in mattinata per lo svincolato Galabinov. Contatti proficui, molto positivi, presto la decisione. E intanto Tumminello sta svolgendo le visite mediche”.