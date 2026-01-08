Calciomercato Reggina: oggi arriva anche Guida e sarà subito a disposizione
Superata la concorrenza di diverse società anche di serie C. Allenamento posticipato al pomeriggio
08 Gennaio 2026 - 13:18 | Redazione
Arriveranno nel pomeriggio sia Giuliodori che Guida: con questi ultimi due colpi, la Reggina conclude la sua campagna di rafforzamento. Un attaccante e un jolly, poiché l’argentino Giuliodori è in grado di ricoprire diversi ruoli, sebbene il suo arrivo sia principalmente legato alle necessità sulla corsia bassa di destra.
Con l’arrivo di questi due rinforzi, mister Torrisi ha ora a disposizione molteplici soluzioni, ma dovrà essere bravo a far trovare piena disponibilità da parte del gruppo, come già avvenuto finora.
Come già anticipato in un’altra pagina, Giuliodori è un acquisto che amplia le opzioni sulla fascia, mentre Angelo Guida rappresenta l’attaccante voluto dal tecnico. Guida, oltre a costituire una validissima alternativa a Ferraro, può essere utilizzato anche al fianco di quest’ultimo, qualora fosse necessario.
L’attaccante sarà già a disposizione di Torrisi da oggi e, con molta probabilità, parteciperà al suo primo allenamento posticipato al pomeriggio, con la nuova squadra. La trattativa è stata chiusa grazie all’intervento deciso della società, che ha convinto l’attaccante ad accettare la Reggina, superando la concorrenza di squadre come Giana Erminio, Siracusa e Fasano.