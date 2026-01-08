Reggina: con l’arrivo di Giuliodori qualche scelta è obbligata e poi quella catena…

Dopo aver lasciato la Reggina, dove aveva perso lo status di Under, Giuliodori aveva colto l’opportunità di salire di categoria, trasferendosi all’Audace Cerignola. Tuttavia, l’esperienza in Puglia non ha rispecchiato le aspettative e il suo pensiero è rimasto sempre rivolto verso un ritorno in amaranto.

Si era già parlato di un possibile rientro durante la scorsa sessione di mercato, ma senza sviluppi concreti. Ora, però, le condizioni sono finalmente favorevoli per un prestito che permetterà al calciatore di rientrare nella sua squadra del cuore e scendere subito in campo, sempre che il tecnico Torrisi lo ritenga pronto per l’impegno.

Leggi anche

Cosa cambia per Torrisi con l’arrivo di Giuliodori?

L’inserimento di Giuliodori sulla corsia bassa di destra, quella che finora ha mostrato le maggiori lacune, rappresenta sicuramente una risorsa importante per il tecnico. Il calciatore, infatti, è noto per la sua velocità, dinamismo e buona qualità, caratteristiche che potranno dare più spinta alla Reggina anche in fase offensiva. Inoltre, con la possibilità di riformare la catena di destra con Ragusa, la stessa che ha dato ottimi frutti nella passata stagione in termini di azioni e gol, Giuliodori potrà essere un elemento chiave per la squadra.

Leggi anche

Sulla stessa corsia, in base alle scelte, potrebbe ritrovare anche Edera, il che rende la situazione particolarmente interessante. Torrisi avrà a disposizione diverse opzioni, con un risultato che, pur in un contesto di competizione, rimarrà sostanzialmente invariato in termini di qualità ed efficacia.

Leggi anche

Il ritorno di Giuliodori comporterà inevitabilmente delle scelte obbligate per il tecnico. Con l’inserimento dell’ex Cerignola, si prevede l’esclusione degli Under Lanzillotta e Fanari, che dovranno fare spazio in campo al nuovo arrivato. Inoltre, l’inserimento di Giuliodori obbligherà Torrisi a schierare Distratto a sinistra, essendo l’unico 2007 che deve necessariamente scendere in campo.

Saranno, quindi, scelte che, seppur difficili, rappresentano “problemi piacevoli” per un tecnico che ora ha più soluzioni a disposizione, ricordando che per esempio a sinistra ci sono pure gli Over Panebianco e l’infortunato Porcino, mentre Fomete è ritenuto fuori dal progetto. Giuliodori torna con l’intento di essere protagonista e dare il suo contributo a una Reggina che punta a vincere questo campionato.