Nissa-Reggina: settore ospiti, arriva il primo dato della prevendita

Sponda Nissa, è definito il match dell’anno. La società e i tifosi non nascondono l’importanza di questa sfida, che si preannuncia cruciale per la classifica e per il blasone dell’avversario. La Reggina, dal canto suo, reduce da sei vittorie consecutive, non vuole fermarsi e ha messo nel mirino questo scontro diretto, consapevole che ogni punto è fondamentale per continuare la rincorsa verso la promozione.

Gli amaranto affronteranno la gara con la consapevolezza di non poter sbagliare e soprattutto non intendono sprecare quanto costruito nelle ultime sei partite con una rincorsa che oggi li ha portati quattro lunghezze dalla vetta. E a supportarli, come sempre, ci saranno i tifosi, pronti a riempire il settore a loro riservato. Circa 900 i biglietti messi a disposizione e già dopo solo un giorno sono 150 quelli venduti. La presenza dei tifosi sarà determinante, come sempre, per incitare la squadra in una sfida che potrebbe segnare il futuro del campionato.

La partita non è solo un incontro calcistico, ma un vero e proprio crocevia per entrambe le squadre, con l’obiettivo di non perdere terreno in un campionato che si fa sempre più acceso.