Calciomercato: Reggina interessata a Guida. Parla il Ds della Cavese

La Reggina è alla ricerca di un attaccante da consegnare a mister Torrisi e quindi per completare anche numerocamente il reparto offensivo. Da qualche giorno è venuto fuori il nome di Angelo Guida, classe 2002, in forza alla Cavese squadra con la quale ha totalizzato 15 presenze e nessun gol realizzato.

Su tuttocavese.com troviamo le dichiarazioni del direttore sportivo De Liguori che a domanda su Guida, ha così risposto in conferenza stampa: “Guida? È un calciatore che ha tante richieste per giocare in D nelle squadre di vertice ma il ragazzo vorrebbe rimanere in C. Chiaro però che qualora non dovesse presentarsi l’occasione, possa scendere di categoria, quindi valutiamo tutte le soluzioni migliori per lui“.

Sull’attaccante ci sarebbe l’interesse anche di Athletic Palermo e Giana Erminio, compagine quest’ultima militante in serie C.