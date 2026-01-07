Reggina: il compleanno, la Nissa e il doppio regalo che si aspettano i tifosi

Domenica 11 gennaio la Reggina compie 112 anni. Una ricorrenza che coincide con una giornata decisiva per il presente e il futuro della squadra amaranto.

Per la seconda di ritorno, infatti, la Reggina dovrà affrontare la Nissa e arriva al confronto dopo sei vittorie consecutive. Una striscia che ha riaperto il campionato e rilanciato le ambizioni, ma che ora impone continuità. Non sono ammessi passi falsi. Ogni errore rischia di compromettere quanto costruito nelle ultime settimane.

Leggi anche

La trasferta sul campo di una delle dirette concorrenti nella corsa alla promozione in Serie C, è uno snodo chiave, una di quelle partite che non si possono perdere, anzi, se possibile da vincere, per restare agganciati al gruppo di testa.

Mister Torrisi ne è pienamente consapevole. L’attenzione è massima sia sulla preparazione della gara sia sulle condizioni della generali rosa. Lo staff tecnico spera di recuperare al meglio Rosario Girasole e Mungo, elementi importanti nell’equilibrio della squadra e assenti in occasione dell’ultima partita.

E c’è attesa anche sul fronte mercato. La Reggina aspetta l’arrivo dell’attaccante che possa completare il reparto offensivo. Il nome seguito con maggiore insistenza è quello di Angelo Guida, attualmente in forza alla Cavese. La società campana ha aperto al trasferimento, restano da definire gli ultimi dettagli con il calciatore, sul quale si registra l’interesse di altre squadre.

L’obiettivo è chiudere l’operazione in tempi rapidi, per avere Guida già disponibile per domenica. Il giorno del compleanno della Reggina. E il giorno in cui i tifosi amaranto si aspettano un regalo importante. Dovesse arrivare anche l’attaccante, il regalo sarebbe doppio.