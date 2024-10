Calciomercato Reggina: l’ultimo regalo per Inzaghi sta per concretizzarsi

Qualche giorno addietro CityNow ha scritto di una riapertura delle trattative tra la Reggina ed il centrocampista della Cremonese Luca Valzania. Il calciatore ha chiesto un momento di riflessione e allo stesso tempo sperato di potersela giocare nella massima serie, dopo averla conquistata con la maglia della Cremonese. Evidentemente in questo breve periodo in base anche alle scelte di mister Alvini, avrà capito che lo spazio potrebbe non esserci, con la Reggina che in realtà non ha mai mollato la presa. La conferma arriva anche dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà:

Leggi anche

Inzaghi ci spera, Valzania più vicino

“Una sorpresa di diversi giorni fa che sta per materializzarsi. La Reggina è sempre più vicina a Luca Valzania. Dopo qualche riflessione, il centrocampista sta per sciogliere tutte le riserve. È stato uno dei protagonisti della promozione della Cremonese, Pippo Inzaghi lo aspetta”.