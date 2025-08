Calciomercato Reggina: martedi potrebbe essere il giorno giusto per Montalto

È stato un lunedì ricco di notizie per la Reggina. La giornata si è aperta con la presentazione ufficiale della campagna abbonamenti, che prenderà il via mercoledì 6 agosto. Da capire quale sarà la risposta dei tifosi.

Nel primo pomeriggio è stata anche avviata la prevendita dei biglietti per il match di Salerno contro i granata, in programma sabato 10 agosto e valido per la quarta edizione del Trofeo Iervolino. Un’occasione importante per testare la squadra di mister Trocini in una sfida di prestigio.

Qualche ora più tardi è arrivata la pubblicazione ufficiale della composizione dei gironi. Inserite in quello I, dove è presente la Reggina, le campane Gelbison e Savoia, mentre restano fuori Nocerina e Scafatese, collocate nel girone G, assenze che erano nell’aria ma che hanno trovato conferma solo oggi.

Adesso l’attenzione si sposta sul calciomercato. Sembra ormai imminente l’arrivo di Adriano Montalto, attaccante che ha già vestito la maglia amaranto e che gode di grande stima tra i tifosi. Sarà lui il punto di riferimento del reparto offensivo disegnato da Trocini. La società potrebbe ufficializzare il suo ingaggio martedì 5 agosto, strategicamente a ridosso dell’avvio della campagna abbonamenti, per tornare ad alimentare quell’entusiasmo che con il tempo si è smarrito e che la squadra ha necessità di ritrovare.