Calciomercato: la Reggina potrebbe ritrovarsi Montalto da avversario

È durata poco la seconda esperienza in amaranto di Adriano Montalto. Tornato a Reggio in estate tra attese, entusiasmo e curiosità, il centravanti lascia la squadra dopo dieci giornate di campionato, con tre turni di squalifica in mezzo, un solo gol e un rapporto mai davvero decollato.

Montalto era stato presentato come uno dei colpi più importanti del girone I e per “diversi motivi”, così come ha dichiarato mister Torrisi, le strade si sono separate anticipatamente. Magari sarà il calciatore stesso un giorno a fornire la sua versione dei fatti.

Adesso il centravanti è al centro di diversi interessi, soprattutto in Serie D. La Vibonese appare in vantaggio, mentre Virtus Francavilla e Brindisi restano alla finestra. Montalto però non ha preso ancora una decisione definitiva. Vuole prendersi qualche giorno, forse nella speranza che possa arrivare una chiamata dalla Serie C.

La Reggina adesso va alla ricerca del suo sostituto, mentre per Montalto si apre un nuovo capitolo della sua lunga carriera.