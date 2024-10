Calciomercato Reggina: Bellomo potrebbe salutare a breve. Una sola destinazione

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato della possibilità di perdere due senatori del gruppo come Crisetig e Bellomo. Per il primo la Reggina farà il possibile al fine di trattenerlo in quanto giocatore prezioso per il gioco del nuovo tecnico Pippo Inzaghi, il secondo insieme ad altri potrebbe essere fuori dal progetto tecnico.

Il Bari su Bellomo

Nicola Bellomo è arrivato alla Reggina nel gennaio del 2019, fortemente voluto allora dall’ex presidente Luca Gallo, con la squadra che in quella stagione di serie C, conquistò i play off. L’anno successivo una straordinaria cavalcata con la conquista della promozione in B e Bellomo certamente uno dei protagonisti. Dopo 101 presenze in maglia amaranto e 10 gol, questa volta potrebbe davvero salutare, dopo essere stato più volte vicino all’addio. Destinazione Bari, lo conferma anche La Gazzetta del Mezzogiorno: “Concretissimo l’interesse per Bellomo“. Il giocatore ha comunicato alla società che acceterà la cessione solo per un ritorno al Bari. Sembra si possa fare.