Calciomercato Reggina: attese novità sugli arrivi. Le posizioni di Palumbo e Gatto

La stagione della Reggina è entrata in una fase di profonda riflessione e cambiamento, dopo un inizio deludente che ha visto i risultati scarseggiare e un calciomercato estivo che non ha portato i frutti sperati. La società amaranto, con la direzione del mister Torrisi, ha deciso di rivoluzionare l’organico per cercare di dare una svolta a una stagione che finora è stata decisamente sotto le aspettative.

La fiducia in Torrisi è totale, tanto che la società ha affidato completamente a lui la responsabilità di risollevare le sorti della squadra. A conferma di questo, l’attacco frontale del tecnico dopo la sconfitta contro l’Athletic Palermo ha sancito il suo ruolo di guida e ha reso chiaro che sarà lui a dirigere tutte le scelte future. Concetto probabilmente ribadito nel lungo colloquio avuto nel pomeriggio di ieri tra l’allenatore e la squadra e dove tra le parti sono state chiarite diverse cose.

Un cambiamento in corsa si registra con la chiusura dei cancelli del Centro Sportivo Sant’Agata, che da oggi fino a sabato vedrà tifosi e giornalisti tenuti lontani dalle sedute di allenamento. La decisione è stata presa di comune accordo con la società.

Sul fronte mercato, si susseguono le voci di nuovi arrivi. Dopo i già annunciati Summa e Sartore, la Reggina è pronta ad accogliere altri rinforzi: Paura, Desiato e Fofana sono i nomi più caldi, in attesa di capire come rivolvere la posizione di Giuliodori, attualmente legato all’Audace Cerignola con un contratto pluriennale. La società sta lavorando per sbloccare la situazione e portare il giocatore in amaranto. Per l’attaccante bisognerà aspettare.

Nel frattempo, alcuni calciatori potrebbero cambiare aria. Si allenano a parte Blondett, Grillo, Correnti e Zenuni, sul piede di partenza, anche se per quello che riguarda il difensore la questione non è di facile risoliuzione. Su Palumbo si registra un forte interesse della Paganese (seconda a un punto dal Fasano), anche se al momento la sua partenza non sembra imminente. Da monitorare anche l’Under Gatto, impiegato in un ruolo che non esalta affatto le sue caratteristiche: il giovane potrebbe decidere di cercare spazio altrove, qualora non si trovasse per lui una collocazione più congeniale. Solo una ipotesi al momento.