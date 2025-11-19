Soseteg: Walter Curatola sulle voci che riguardano il suo interessamento alla Reggina

Una lunga intervista quella realizzata con il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Soseteg Walter Curatola, che trovate nella pagina facebook di CityNow, dove si parla in maniera approfondita del centro sportivo S. Agata, del progetto, con una serie di precisazioni e l’attesa per il bando. Di seguito invece riportiamo il passaggio sulle voci, smentite, riguardo la possibilità di acquisire la società Reggina:

“Conosco il professore Ballarino e con lui ci sono stati sempre rapporti cordiali. Ma come li ho avuti anche con gli altri presidenti della Reggina, visto che il marchio Soseteg è affiancato alla società amaranto da sei anni. I presidenti passano, la Reggina rimane perchè i cicli hanno un’apertura e una chiusura. Una cosa è il rapporto personale, un altro quello professionale.

La Soseteg non può comprare partecipazioni di una società di calcio. E’ una azienda che lavora su tutto il territorio nazionale e si occupa di edilizia, riqualificazione energetica, una serie di attività che nulla hanno a che fare con il calcio. E poi aggiungo che oltre la passione, ci vogliono molte altre caratteristiche per gestire una società calcistica e quindi ognuno di noi deve riconoscere i propri limiti e io sinceramente non mi sento all’altezza, perchè non è solo una questione economica. Noi stiamo dando una mano alla Reggina e speriamo di poterla dare per i prossimi cinquanta anni.

Conoscendo Ballarino, persona perbene, la sua preoccupazione potrebbe eventualmente essere quella di capire a chi lasciare la Reggina, quindi in mani sicure. Se un giorno si dovesse stancare, perchè oltre ai risultati non è facile ascoltare quei cori che arrivano ogni domenica nei suoi confronti, non credo ne faccia una questione economica. Della serie, il giocattolo è mio e non lo dò a nessuno. Anche perchè alla lunga, se il giocattolo si rompe, i soldi che ci metti sono sempre di più. Proviamo a stare tutti uniti, non facciamoci male da soli anche perchè non credo che questa squadra sia scarsa”.