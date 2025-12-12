Calciomercato Reggina: ufficiale Panebianco. La formula del contratto

AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Panebianco che si lega al club fino al termine della stagione.

Difensore classe 2001, Panebianco ha indossato le maglie di Atletico Catania, San Giorgio Piana, Nuova Igea Virtus, Geraci e Trapani. In precedenza ha giocato anche per il Livorno e, pur essendo ancora giovane, ha maturato diverse esperienze significative in Serie D con Giarre e FC Messina e in Serie C con il Catania, società in cui è cresciuto nel settore giovanile.

Indosserà la maglia n. 27.