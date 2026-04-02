Elezioni, FI risponde a Battaglia: ‘Il poltronificio è un metodo perfezionato dall’amministrazione Falcomatà’

“È paradossale il travestimento che il centrosinistra reggino, a qualsiasi livello, sta mettendo in scena in queste ore, nelle nuove vesti da difensori delle casse pubbliche. Alla crociata contro i sottosegretari della Regione — figure la cui introduzione è finalizzata all’efficienza amministrativa — ha dovuto partecipare persino il Sindaco f.f. Battaglia, il quale ha dovuto chiudere un occhio, o forse anche tutti e due, per apporre la firma sul decreto di assunzione di altre due figure nello staff, a meno di due mesi dal voto”.

A dichiararlo in una nota i consiglieri di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Antonino Zimbalatti e Saverio Anghelone in risposta alle dichiarazioni del Sindaco f.f. Battaglia, che definisce un “poltronificio vergognoso” la decisione della Regione di reintrodurre le figure dei sottosegretari.

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“Il metodo del ‘poltronificio’, lo ricordiamo, è stato perfezionato proprio dall’Amministrazione Falcomatà con una pioggia di assunzioni nello staff, che di fatto non hanno prodotto alcun risultato in termini di miglioramento dell’efficienza della macchina amministrativa, ma hanno solo contribuito ad allargare il loro cerchio magico a spese dei reggini – sottolineano i consiglieri – di quante altre figure ‘di fiducia’ ha bisogno un’Amministrazione che in dodici anni non è riuscita nemmeno a garantire l’ordinario?”

“Ormai privo di argomenti e di visione per la città, il centrosinistra tenta disperatamente di distogliere l’attenzione dai propri fallimenti attaccando le scelte del Presidente Occhiuto e, – proseguono– a meno di due mesi dal voto, siamo anche costretti ad assistere alle loro lezioni di etica politica, lo stesso giorno del decreto dell’ennesima infornata di assunzioni nello staff del Sindaco: due nuovi ingressi che si aggiungono a una lista ormai indefinita di collaboratori, consulenti e figure dai ruoli nebulosi che, nell’ultimo anno, hanno affollato i corridoi di Palazzo San Giorgio.