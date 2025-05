Calciomercato: la Reggina lavora su due rinnovi importanti

Attendere quello che accadrà e capire in quale categoria si andrà a giocare, rende più complicato il lavoro di programmazione della società. La Reggina oggi non ha molte possibilità di essere ripescata vista l’attuale collocazione in graduatoria, ma allo stesso tempo vuole crederci ed è giusto che sia così.

Questo comporta ovviamente un lavoro doppio in quelle che dovranno essere le scelte da portare avanti e cioè allestire un organico forte, anzi fortissimo per puntare nuovamente alla promozione qualora si ripartisse dalla D, farsi trovare pronti nel caso in cui si creassero le condizioni di un ripescaggio.

E’ stato il patron Ballarino a dichiarare che, nonostante la chiusura della stagione, la società ha continuato a lavorare e in questo senso sarebbero già stato individuato il gruppo di calciatori utile e necessario per entrambe le categorie. Ci sono giocatori che hanno contratti già sottoscritti anche per la prossima stagione, altri per i quali si sta lavorando in questi giorni. Parliamo per esempio di Grillo e Barranco, in scadenza nel giugno del 2025. C’è la loro disponibilità a rimanere, ma bisogna sedersi, discutere e trovare un nuovo accordo.