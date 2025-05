Reggina: Trocini, tra amarezza e ironia sulla questione Milan Futuro e i ripescaggi

Nel corso della trasmissione “Fuorigioco” su RTV, è intervenuto il tecnico della Reggina Trocini. Il passaggio sulla conferma della graduatoria dei ripescaggi: “Sarà un’altra estate complicata per i tifosi della Reggina, l’ennesima. Dopo la conferma soprattutto che riguarda la collocazione del Milan Futuro nella graduatoria dei ripescaggi come seconda squadra di A e non come retrocessa, una cosa che mi ha veramente sorpreso, una sorta di forzatura. Ma questa è la norma, sarebbe curioso se poi alla fine dovessero arrivare quattro ripescaggi…” (sorriso ironico e amaro del tecnico).

