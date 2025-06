Calciomercato Reggina: dopo Barranco rinnovo anche per Grillo

Nel giro di due giorni arrivano consecutivamente prima il rinnovo di Barranco e poi quello di Grillo. Esattamente quello che aveva inserito mister Trocini nella sua lista di preferenze. Già detto, invece, in altra pagina di giornale che per quello che riguarda Cham, la strada è parecchio in salita soprattutto per le richieste dalla categoria superiore che ha ricevuto l’esterno sinistro. Liberi di andare i vari Provazza, Ndoye e Renelus.

