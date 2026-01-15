Calciomercato Reggina: pronta un’altra risoluzione contrattuale

Federico Zenuni, centrocampista classe 1997, è arrivato la scorsa estate per rinforzare il centrocampo, ma la sua esperienza con la maglia amaranto è stata decisamente anonima. Il giocatore ha avuto poche opportunità, con sole due apparizioni in campo: una nel match di Coppa Italia contro il Sambiase, dove una sua conclusione deviata ha contribuito al passaggio del turno, e appena sette minuti nella bruciante sconfitta nel derby contro il Messina.

E’ stato messo ai margini del progetto, non si registrano convocazioni fuori da questi due contesti se non quella alla prima ufficiale della stagione in Coppa Italia contro la Vibonese, per un improvviso problema di salute di Edera. Ora, dopo un lungo periodo di silenzio, sembra che la separazione tra la società amaranto e Zenuni sia imminente, con una risoluzione consensuale prevista a breve.

L’attuale organico

PORTIERI: Lagonigro, Summa, Canino.

DIFENSORI: Girasole D., Adejo, Lanzillotta, Distratto, Girasole R., Fomete, Desiato, Panebianco, Fanari, Verduci, Giuliodori.

CENTROCAMPISTI: Barillà, Porcino, Laaribi, Zenuni, Mungo, Chirico, Salandria, Fofana, Bevilacqua, Macrì.

ATTACCANTI: Ragusa, Ferraro, Edera, Palumbo, Pellicanò, Di Grazia, Sartore, Guida.