Reggina: adesso è ufficiale, saluta anche Zenuni. Il comunicato della società

Lo avevamo scritto qualche ora addietro, adesso arriva anche il comunicato ufficiale della società. Dopo un lungo periodo in cui il calciatore è stato fuori dal progetto tecnico, le parti hanno deciso di separarsi e quindi Federico Zenuni non è più un calciatore della Reggina:

Il comunicato

“AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico Zenuni“.