Reggina: adesso è ufficiale, saluta anche Zenuni. Il comunicato della società
Solo due presenze in maglia amaranto per il centrocampista
15 Gennaio 2026 - 11:31 | Comunicato
Lo avevamo scritto qualche ora addietro, adesso arriva anche il comunicato ufficiale della società. Dopo un lungo periodo in cui il calciatore è stato fuori dal progetto tecnico, le parti hanno deciso di separarsi e quindi Federico Zenuni non è più un calciatore della Reggina:
Il comunicato
“AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico Zenuni“.