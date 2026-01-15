City Now

Reggina: adesso è ufficiale, saluta anche Zenuni. Il comunicato della società

Solo due presenze in maglia amaranto per il centrocampista

15 Gennaio 2026 - 11:31 | Comunicato

Zenuni Reggina

Lo avevamo scritto qualche ora addietro, adesso arriva anche il comunicato ufficiale della società. Dopo un lungo periodo in cui il calciatore è stato fuori dal progetto tecnico, le parti hanno deciso di separarsi e quindi Federico Zenuni non è più un calciatore della Reggina:

Il comunicato

AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico Zenuni“.

