Calciomercato Reggina: le ultime su Rigoberto Rivas. C’è la serie A per lui?

Due i club sul calciatore, da capire come si potranno sviluppare le trattative e con quali modalità

La Reggina la scorsa estate ha effettuato una grande operazione di mercato con l’Inter per avere il cartellino di Rigoberto Rivas, diventato a tutti gli effetti un calciatore amaranto.

Rivas interessa alla serie A

Nonostante un calo di rendimento del calciatore, insieme a quello di tutta la squadra, l’attaccante rimane sempre al centro delle attenzioni di diverse società della massima serie. Dell’Udinese abbiamo già riferito e nel caso in cui si dovesse chiudere questa operazione, l’honduregno potrebbe comunque rimanere fino a giugno ancora in amaranto. Su Reggina Tv, invece, si è parlato di un serio interessamento da parte del Cagliari di Walter Mazzarri che, a differenza dei friulani, potrebbe portarlo in rossoblu da subito. Vedremo quali saranno gli sviluppi.