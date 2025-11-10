Calciomercato Reggina: è la settimana di Sartore. Ma ci vuole anche altro

La Reggina si prepara ad accogliere Francisco Sartore. L’allenatore Torrisi lo ha anticipato in conferenza stampa: l’esterno offensivo dovrebbe essere ufficializzato in questi giorni. Una scelta mirata, voluta dal tecnico, che conosce il calciatore dai tempi di Trapani e ne apprezza intensità, duttilità e capacità di adattarsi al suo sistema di gioco.

Sartore si inserirebbe nel progetto tattico che Torrisi vuole consolidare con il 4-2-3-1. Un profilo utile per aumentare le soluzioni sulle fasce e portare maggiore profondità in una squadra che, fin qui, ha mostrato limiti evidenti nella costruzione offensiva.

Il reparto esterni, intanto, è pronto a ritrovare anche Ragusa. L’attaccante sta per rientrare dopo il brutto infortunio alla spalla e potrebbe tornare a disposizione a breve, aggiungendo esperienza e qualità.

Nonostante l’arrivo di Sartore e il recupero di Ragusa, il mercato amaranto non dovrebbe fermarsi qui, almeno si spera. Le prime undici giornate hanno evidenziato carenze diffuse. Servono rinforzi in più zone del campo: un attaccante, dopo la separazione con Montalto, ma anche un altro difensore affidabile e almeno un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto a quelli attualmente in rosa.

Il rendimento del gruppo degli Under, finora deludente, apre poi un’ulteriore riflessione sulla necessità di rivedere le scelte e intervenire in modo deciso.