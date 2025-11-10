Reggina, Torrisi: ‘Non sono due punti persi, bisogna essere onesti’

Noi e l'Acireale abbiamo offerto un grande spettacolo. Vado a casa felice e vi spiego perchè..."

L’analisi di mister Torrisi in sala stampa dopo il pareggio sul campo dell’Acireale: “Acireale e Reggina credo abbiano offerto uno grande spettacolo alla gente. Partita intensa, allegra, dove entrambe le squadre volevano vincere in un campionato dove molti puntano a non prenderle. Per la prima volta nel secondo tempo ho visto la mia squadra, più simile a me, con un buon possesso, belle giocate e trovato diverse situazioni in cui si poteva fare gol. Vado a casa felice, perchè si è calciato da fuori, si è invasa la metà campo avversaria, bene in fase di non possesso, tanti recuperi di palla e tantissime palle gol, non troveremo ogni settimana questo portiere…

Loro hanno segnato sull’ennesima palla inattiva che abbiamo subìto, siamo andati in difficoltà e l’Acireale poteva andare negli spogliatoi con il doppio vantaggio. Così non è stato e nella seconda parte si è vista una grande Reggina, feroce, con grande pressione, sette palle gol limpide e i complimenti vanno al portiere loro per le grandi parate che ha fatto. L’Acireale si vanta di avere uno dei migliori preparatori dei portieri e lo dimostrano i risultati che ottengono ogni anno.

Non sono due punti persi, bisogna essere onesti. Abbiamo creato tantissime palle gol, ma nel primo tempo loro potevano raddoppiare. Ripeto, si è giocato un grande secondo tempo e guardare il loro portiere è stato uno spettacolo, mi veniva da applaudirlo ogni volta che interveniva. Noi bene nell’organizzazione, ma troppi errori individuali”.