Reggina: il capitano Barillà sulla partita, il tecnico Torrisi e la società

Prestazione opaca del capitano Nino Barillà tornato titolare dopo qualche settimana in cui era stato relegato in panchina. Ma la sua prestazione, nella prima frazione, è stata assai deficitaria come tutto il resto della squadra. Parla ai microfoni di radio febea: “Nessuno si aspettava questo inizio, ma non dobbiamo mollare e dobbiamo uscire da questo momento per riconquistare i nostri tifosi. Oggi abbiamo fatto tutto quello che si è preparato in settimana, tante palle gol, ma si fa fatica a fare gol. Gli errori fanno parte del calcio, sia in fase difensiva che offensiva.

Quando difendiamo soffriamo e quando attacchiamo non riusciamo a segnare. La colpa è nostra, spero che oggi sia un punto di partenza. Montalto? Dispiace, ad Adriano faccio i migliori auguri, noi continuiamo sulla nostra strada e non si può mollare di un centimetro, la situazione è complicata. I tifosi? Con noi sono stati sempre meravigliosi e ci hanno sempre accompagnati, capisco la loro delusione. L’obiettivo rimane sempre quello di lottare per vincere il campionato e speriamo di riaccendere quella scintilla.

Il tecnico è un grande lavoratore, non ci sono gerarchie, ha portato un’aria nuova. La proprietà non ci ha mai lasciato soli e nei momenti di difficoltà ci ha dato quella pacca che forse non meritavamo. Dobbiamo lavorare serenamente, va riaperto il nostro campionato”.