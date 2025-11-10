Reggina: mister Torrisi su Blondett e Lagonigro e l’obiettivo ancora possibile

Il tecnico amaranto Torrisi a fine gara si è soffermato anche sugli errori dei singoli e l’obiettivo a suo avviso ancora raggiungibile: “Siamo condannati e obbligati a vincere il campionato. Al momento è utopia, è dura, difficile, si è a tanti punti dalla prima, ma la Reggina non può fare un campionato con altre ambizioni. Ci sono sessanta punti a disposizione, bisogna farne il più possibile e sperare che quelle davanti ne facciano meno. Il girone di andata ci deve portare a meno sei dalla vetta e affrontare il ritorno consapevoli che se vinciamo gli scontri diretti, ci giocheremo la promozione fino alla fine.

L’obiettivo è questo, lo sapevo quando ho preso questo incarico insieme alle difficoltà. Quando alleni grandi piazze gli obiettivi sono questi. Cercheremo di fare il possibile.

Come si possono recuperare Blondett e Lagonigro? Con il lavoro. Oggi Blondett è incappato in una giornata storta, anche il portiere in qualche situazione non è stato sicuro, ma bisogna essere consapevoli che ci sono alcuni calciatori che subiscono un calo fisiologico e forse non sono stato bravo io a capirlo, anche perchè durante la settimana il difensore si è allenato in maniera strepitosa tanto da portarmi il dubbio fino all’ultimo sul suo impiego o quello di Adejo. Ho scelto lui per una migliore qualità nel guidare la palla nell’uscita, sapendo che loro pressavano con i due attaccanti. Purtroppo non è andata bene, ma guardando il lato positivo, Adejo è entrato benissimo non sbagliando nulla. Vanno migliorati gli errori dei singoli ma anche quelli di squadra”.