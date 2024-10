Calciomercato Reggina: Ricci sempre più vicino, manca solo un tassello

Potrebbe essere questo il primo grande colpo della Reggina. Secondo quanto riferisce alfredopedulla.com, l’esterno di proprietà del Sassuolo Federico Ricci è ormai vicinissimo alla Reggina che ha avuto il gradimento del calciatore. Così come si scriveva nella giornata di ieri, è necessario il contributo del Sassuolo:

“Federico Ricci alla Reggina, può avvicinarsi velocemente alla definizione. L’attaccante esterno, reduce da una breve parentesi a Monza, ha detto sì, ha un contratto un scadenza e prolungherebbe. Adesso mancano il via libera e il contributo del Sassuolo rispetto all’anno che lega Ricci agli emiliani fino al prossimo giugno. Non dovrebbero esserci intoppi, già prima di sabato la trattativa potrebbe andare in porto”.