Calciomercato: la Reggina cede in prestito un giovane all’Enna

Nei giorni scorsi il responsabile dell’area tecnica Panico aveva parlato di una trattativa conclusa per un 2007 della Reggina. Le strade sembravano portare all’esterno Distratto. Non è lui, a rendere l’operazione ufficiale è la società amaranto: “AS Reggina 1914 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Christian Sturniolo all’Enna Calcio. Il Club augura a Christian le migliori soddisfazioni per questa stagione sportiva“.