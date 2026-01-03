Reggina: Torrisi sull’attaccante che deve arrivare, gli infortunati, Chirico e Fomete

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match tra la Reggina e il Favara, si è parlato anche di calciomercato: “Recuperiamo Adejo non al cento per cento ma sta lavorando con la squadra, decideremo se farà parte della gara, Palumbo ha iniziato una fase seria di recupero e da martedi sarà in gruppo e come lui anche Rosario Girasole. Per il resto situazione invariata, Porcino e Barillà fuori e Salandria che rientra dalla squalifica. Non resteremo con Pellicanò e Ferraro in attacco e credo che per lunedi la situazione di sbloccherà. La proprietà sa bene che serve, facciamo passare questo weekend.

Chirico? Ha qualità e la società crede in lui, ma in quel ruolo ci sono tanti calciatori. Il ragazzo si allena con la prima squadra e questo gli potrà servire per crescere pensando anche alla prossima stagione. Ma dire che per lui ci potrà essere spazio adesso quando ce ne sono cinque davanti… In questo momento non potrà prendere un ruolo da protagonista per la giovane età, fermo restando che quando serve lo chiamiamo in causa. Oggi è più importante che cresca piuttosto che fare qualche presenza.

Zenuni non l’ho ritenuto dentro il mio progetto tecnico. Fomete è un calciatore a disposizione, ma in quella corsia ho fatto scelte diverse. Nelle gerarchie ha perso posizioni, sa che lo spazio che può avere qui è poco, se ha delle alternative è libero di andare”.